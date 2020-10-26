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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kılıçdaroğlu dolandırıcılık ve tacizle suçlanan Veysi Uyanık’ı il başkanı yaptı Kılıçdaroğlu dolandırıcılık ve tacizle suçlanan Veysi Uyanık’ı il başkanı yaptı CHP Bitlis İl Başkanı olan Veysi Uyanık'ın sicili kabarık. Sahibi olduğu inşaat şirketi eliyle binlerce insanı mağdur etti, inşaatları yarım bıraktı. İhalelere girişi yasaklandı, tacizle suçlandı. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu onu CHP il başkanı yaptı. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberinin detayları… Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:28
CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın sahibi olduğu şirketin Türkiye'de tüm ihalelere girişinin 2022'ye kadar yasaklandığı ortaya çıktı. Uyanık, milyonları alıp inşaatları yarım bırakmış, üç defa Türkiye'de tüm ihalelere girişi yasaklanmış ama CHP Bitlis İl Başkanı seçilmişti. Üstelik halen sekreteri H.D.C.'ye cinsel taciz ve şantajda bulunduğu gerekçesiyle Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. İşte detaylar:
GALERİ DEVAM EDİYOR - Uyanık'ın sahibi olduğu Uyanık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; Kamu İhale Kurumu'nca Türkiye'de tüm ihalelere girişinin 27 Eylül 2019 ile 7 Eylül 2022 tarihleri arasında üç defa yasaklandığı bildirildi. - Uyanık'ın şirketi, Kadıköy Belediyesi Acıbadem Kapalı Spor Kompleksi inşaatını yarım bıraktı ve işçilerin haklarını ödemeden kaçtı. İhalenin bedeli 28 milyon 700 bin lira. İhalede; Acıbadem Kapalı Spor Kompleksi'nin 400 gün içinde bitirilmesine yönelik madde yer aldı. - Uyanık'ın şirketi, 13 Ağustos 2018 tarihinde bitirilmesi gereken inşaatı yarım bıraktı. Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde yapımına başlanan spor kompleksinin kaba inşaatı olduğu gibi duruyor - Uyanık'ın; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aldığı iki ihalenin şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle iki defa daha ihalelere giriş yasağı aldığı öğrenildi.