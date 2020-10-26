Kılıçdaroğlu dolandırıcılık ve tacizle suçlanan Veysi Uyanık’ı il başkanı yaptı

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın sahibi olduğu şirketin Türkiye'de tüm ihalelere girişinin 2022'ye kadar yasaklandığı ortaya çıktı. Uyanık, milyonları alıp inşaatları yarım bırakmış, üç defa Türkiye'de tüm ihalelere girişi yasaklanmış ama CHP Bitlis İl Başkanı seçilmişti. Üstelik halen sekreteri H.D.C.'ye cinsel taciz ve şantajda bulunduğu gerekçesiyle Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. İşte detaylar: