17 Şubat 2023, Cuma
YÖK özel öğrenci nedir? Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar
YÖK özel öğrenci nedir sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Özvar 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde bulunan üniversiteler diğer şehirlerdeki farklı okullarla eşleşti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Hatay M. Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi hangi okullarla eşleşti?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 15:47
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