17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK özel öğrenci nedir? Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar

YÖK özel öğrenci nedir? Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar

YÖK özel öğrenci nedir sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Özvar 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde bulunan üniversiteler diğer şehirlerdeki farklı okullarla eşleşti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Hatay M. Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi hangi okullarla eşleşti?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 15:47
  • 1
  • 12
YÖK özel öğrenci nedir? Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar | Üniversitelerde özel öğrenci statüsü nasıl olur, kimler faydalanabilir?

Üniversitelerde nisan ayına kadar uygulamalı eğitim veren bölümlerin yüz yüze diğerlerinin ise online olmasına karar verildi. Deprem bölgesinde okuyan ve uygulamalı eğitim gören öğrenciler bir yandan hangi üniversitede eğimlerine devam edebileceklerini araştırıyor. Peki özel öğrenci nedir? İşte deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
YÖK özel öğrenci nedir? Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar | Üniversitelerde özel öğrenci statüsü nasıl olur, kimler faydalanabilir?

Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir.

  • 3
  • 12
YÖK özel öğrenci nedir? Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar | Üniversitelerde özel öğrenci statüsü nasıl olur, kimler faydalanabilir?

Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi.

  • 4
  • 12
YÖK özel öğrenci nedir? Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar | Üniversitelerde özel öğrenci statüsü nasıl olur, kimler faydalanabilir?

Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

  • 5
  • 12
YÖK özel öğrenci nedir? Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar | Üniversitelerde özel öğrenci statüsü nasıl olur, kimler faydalanabilir?

Öte yandan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirilmiştir. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."