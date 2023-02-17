Depremin ardından harekete geçildi! Geçici barınma alanları için çalışmalar başladı

YENİ YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuyor. Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Düzenlenen il koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanları için il yöneticileri, belediyeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin fikirleri alınıyor.

Yeni yerleşim yerlerinin en doğru yere, en doğru zemine, en doğru teknikle yapılabilmesi ve fay hattına olan mesafesine göre alan tespitleri yapılıyor.