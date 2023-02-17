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Depremin ardından harekete geçildi! Geçici barınma alanları için çalışmalar başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce, depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine, 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları için çalışmalar başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 16:23
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Depremin ardından harekete geçildi! Geçici barınma alanları için çalışmalar başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanları yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak.

Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanı, 2 ayrı kesimde toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkan ve donatılar yer alacak.

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Depremin ardından harekete geçildi! Geçici barınma alanları için çalışmalar başladı

Kurulacak geçici barınma alanları için altyapılar yapıldı, zemin düzleştirme çalışmaları bitti ve konteynerler getirildi.

İslahiye'de ise 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzede yaşayacak.

Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, spor alanları, anaokulu, okul, cami, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak.

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Depremin ardından harekete geçildi! Geçici barınma alanları için çalışmalar başladı

YENİ YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuyor. Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Düzenlenen il koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanları için il yöneticileri, belediyeler, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin fikirleri alınıyor.

Yeni yerleşim yerlerinin en doğru yere, en doğru zemine, en doğru teknikle yapılabilmesi ve fay hattına olan mesafesine göre alan tespitleri yapılıyor.

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Depremin ardından harekete geçildi! Geçici barınma alanları için çalışmalar başladı

BAKAN KURUM: ADANA'DA YENİ YENİ YERLEŞİM YERİ ŞAMBAYADI OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adana'mızda 148 binada bin 602 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Vatandaşlarımız bu binalardan kesinlikle eşyalarını almasınlar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'ın ardından bugün de Adana'da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi.

Bakan Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yanı sıra yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere Adana ve Osmaniye'ye birer ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Depremin ardından harekete geçildi! Geçici barınma alanları için çalışmalar başladı

"332 BİN 947 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN 84 BİN 726 BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR"
Bakan Kurum, depremin etkilediği bölgelerde aynı anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan geçici barınma, bir taraftan kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şu an 7 bin 328 personelimizle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. Bu kapsamda 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada bin 602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." dedi.