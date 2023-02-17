Depremin ardından harekete geçildi! Geçici barınma alanları için çalışmalar başladı

BAKAN KURUM: ADANA'DA YENİ YENİ YERLEŞİM YERİ ŞAMBAYADI OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adana'mızda 148 binada bin 602 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Vatandaşlarımız bu binalardan kesinlikle eşyalarını almasınlar" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'ın ardından bugün de Adana'da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.
Bakan Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi.
Bakan Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yanı sıra yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere Adana ve Osmaniye'ye birer ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.