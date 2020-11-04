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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK ile üniversiteler güz dönemi açılacak, başlayacak mı? Üniversiteler bu ay yüz yüze eğitime başlayacak mı? YÖK ile üniversiteler güz dönemi açılacak, başlayacak mı? Üniversiteler bu ay yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler güz dönemi açılacak, başlayacak mı? Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesinin ardından üniversiteler için alınacak karar bekleniyor. Milyonlarca öğrenci Ekim ayının gelmesinin ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak ediyor. Başkan Erdoğan, üniversiteleri kısa süre içinde açmak istediklerini dile getirmişti. Hal böyle olunca öğrenciler, YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. İşte, Üniversiteler güz dönemi açılacak, başlayacak mı? Üniversiteler bu ay yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 04.11.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 17:38
YÖK ile üniversiteler güz dönemi açılacak, başlayacak mı? Üniversiteler bu ay yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği açıklamalar için soruşturmalar sürüyor. Kademeli olarak okulların açılmasının ardından üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. Güz dönemi için Kasım ayı gösterilirken, YÖK tarafından alınacak karar bekleniyor. İşte, YÖK ile üniversiteler güz dönemi açılacak, başlayacak mı? Üniversiteler bu ay yüz yüze eğitime başlayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK İLE ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Bu açıklamaların ardından üniversitelerin açılış tarihine yönelik araştırmalar da başladı.
CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu.
Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI DA KONUŞMUŞTU
Bakan Koca "üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." demişti.