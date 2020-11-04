YÖK ile üniversiteler güz dönemi açılacak, başlayacak mı? Üniversiteler bu ay yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği açıklamalar için soruşturmalar sürüyor. Kademeli olarak okulların açılmasının ardından üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. Güz dönemi için Kasım ayı gösterilirken, YÖK tarafından alınacak karar bekleniyor. İşte, YÖK ile üniversiteler güz dönemi açılacak, başlayacak mı? Üniversiteler bu ay yüz yüze eğitime başlayacak mı?