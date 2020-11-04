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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS sonuçları için önemli açıklama! KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika duyurusu... KPSS sonuçları için önemli açıklama! KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika duyurusu...
KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı adaylar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Adayların merakla beklediği sonuçlar için ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. İşte, KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika duyurusu...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 16:47
KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) önlisans oturumu 25 Ekim'de uygulanmıştı. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, KPSS 2020 önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika duyurusu...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test içinyapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içindeGenel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilentestlerin her birinden standart puanı olması gerekir.