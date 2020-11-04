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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs başvurusu için geri sayım! 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? İşte o tarih... KYK burs başvurusu için geri sayım! 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? İşte o tarih...
KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs başvurularının 8 Kasım tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte, 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? İşte o tarih...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 19:02
2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuruları 3 Kasım tarihinde son bulacaktı ancak dün gelen açıklamada başvurularının 8 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamanın ardından burs başvurularını gerçekleştiren öğrenciler için meraklı bekleyiş başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, 2020-2021 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? İşte o tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Başvuruların tamamlanmasından sonra sonuçların önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylar gelince haberde yer alacak.