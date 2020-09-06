Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ekim'de açılması planlanan üniversitelerin uzaktan mı, yüz yüze mi eğitim vereceği merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi sonrasında hangi üniversitelerin hibrit eğitim yapacağı sorgulanıyor. YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...