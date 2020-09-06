ANA SAYFA
YÖK duyurular listesi! Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...
Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu merak edilenler arasında yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan tavsiye kararı sonrasında uzaktan eğitim yapacak üniversiteler merak ediliyor. YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...
Giriş Tarihi: 06.09.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 16:12
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12