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Haberler Galeri YÖK duyurular listesi! Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

YÖK duyurular listesi! Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu merak edilenler arasında yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan tavsiye kararı sonrasında uzaktan eğitim yapacak üniversiteler merak ediliyor. YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 16:12
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YÖK duyurular listesi! Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ekim'de açılması planlanan üniversitelerin uzaktan mı, yüz yüze mi eğitim vereceği merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi sonrasında hangi üniversitelerin hibrit eğitim yapacağı sorgulanıyor. YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK duyurular listesi! Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu. Tüm bu gelişmeler olurken, yüz binlerce öğrencinin eğitim aldığı üniversitelerin durumu da merak konusu oldu.

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi .

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YÖK duyurular listesi! Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi. Yazıda uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi tavsiye edildi.

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YÖK duyurular listesi! Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

YÖK'TEN TAVSİYE KARARI

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

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YÖK duyurular listesi! Hibrit eğitim yapacak üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? İşte tam liste...

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.