HaberlerGaleri2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?
2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?
2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavı sonrasında sonuçlar bekleniyor. Devlet tarafından burs imkanı sağlanan öğrenciler 2020 İOKBS sınavında ter döktü. Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler ve veliler kazanmak için gereken puanı araştırıyor. Peki, 2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 06.09.2020 15:38Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 15:44