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Haberler Galeri 2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavı sonrasında sonuçlar bekleniyor. Devlet tarafından burs imkanı sağlanan öğrenciler 2020 İOKBS sınavında ter döktü. Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler ve veliler kazanmak için gereken puanı araştırıyor. Peki, 2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 15:44
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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Devletin sağladığı burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler ve veliler sınavı kazanmak için gereken puanı merak ediyor. Peki, 2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

İOKBS KAZANMAK İÇİN KAÇ DOĞRU-YANLIŞ YAPMAK GEREKİYOR?

Bursluluk sınavına katılan öğrencilerin başarı durumları hesaplanırken öğrencilerin hangi sınıfta okudukları dikkate alınıyor. Değerlendirme işlemleri yapılırken öğrencinin burs kazanıp kazanamadığı sınıflar için belirlenen taban puanlarına göre belirleniyor.

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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?

Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496

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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?

Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488

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2020 PYBS- İOKBS kazanmak için puan gerekiyor? MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç?

İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI NELERDİR?

Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 499
Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 500
Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 488