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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK duyuru listesi! Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 2020-2021 Üniler ne zaman açılacak? YÖK duyuru listesi! Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 2020-2021 Üniler ne zaman açılacak?
Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için kademeli olarak açılmasına karar verilirken, üniversite öğrencileri kendileri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabı yakından takip ediliyor. Üniversiteye yeni kayıt olan ve halen eğitimine devam eden öğrenciler son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 2020-2021 Üniler ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 19:17
Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 2020-2021 Üniler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisinin göstermesi ile öğrenciler online eğitim sistemine geçiş yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın üniversiteler hakkında yaptığı açıklama sonrasında öğrencilerin gözü açılış tarihine çevrildi. Ayrıca öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması için yakından takibini sürdürüyor. İşte, Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 2020-2021 Üniler ne zaman açılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
BAKAN KOCA'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi.
23 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
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ÜÇ ÜNİVERSİTEDE "KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ" YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI AÇILDI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldı.