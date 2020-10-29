YÖK duyuru listesi! Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 2020-2021 Üniler ne zaman açılacak?

Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için kademeli olarak açılmasına karar verilirken, üniversite öğrencileri kendileri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabı yakından takip ediliyor. Üniversiteye yeni kayıt olan ve halen eğitimine devam eden öğrenciler son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? 2020-2021 Üniler ne zaman açılacak?