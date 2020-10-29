MEB son dakika açıklaması! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınavlar, uzaktan, online mı olacak?

İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde okullar uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Veliler ve öğrenciler ise okullarda sınavların nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte, İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınavlar, uzaktan, online mı olacak?