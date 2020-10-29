Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınavlar, uzaktan, online mı olacak? MEB son dakika açıklaması! İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınavlar, uzaktan, online mı olacak?
İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde okullar uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Veliler ve öğrenciler ise okullarda sınavların nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte, İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınavlar, uzaktan, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 19:49
İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınavlar, uzaktan, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda uygulanacak sınavlar için yeni genelge yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıda okullarda uygulanacak sınavlarla ilgili alınan kararı paylaştı. Koronavirüs salgınında öğrenciler ve veliler sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. İşte, İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınavlar, uzaktan, online mı olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?
Okullarda, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirilmesi esastır. Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilecek.
Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okul ortamında gerçekleştirilmesinde, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olacak şekilde okul yönetimleri tarafından Covid-19 Salgını ile ilgili tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.
Buna göre, Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler o tarihlerde okullara giderek ders sınavlarına girecekler.
OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
MEB'in açıklaması şu şekilde oldu:
"Öğrencilerimizin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılacaktır. Lütfen, Bakanlığımız resmî kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz."