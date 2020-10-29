2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? 23 Kasım'da okullar tamamen yüz yüze eğitime geçiyor mu? MEB duyurular listesi...

Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Okulların kademeli olarak açılmaya başlamasının ardından, diğer sınıflar için alınacak karar bekleniyor. Son olarak 5. ve 9. sınıfların okula başlayacağı açıklanmıştı. Tüm sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağı iddiası öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? 23 Kasım'da okullar tamamen yüz yüze eğitime geçiyor mu? YÖK duyurular listesi...