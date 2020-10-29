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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? 23 Kasım'da okullar tamamen yüz yüze eğitime geçiyor mu? MEB duyurular listesi... 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? 23 Kasım'da okullar tamamen yüz yüze eğitime geçiyor mu? MEB duyurular listesi...
Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Okulların kademeli olarak açılmaya başlamasının ardından, diğer sınıflar için alınacak karar bekleniyor. Son olarak 5. ve 9. sınıfların okula başlayacağı açıklanmıştı. Tüm sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağı iddiası öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? 23 Kasım'da okullar tamamen yüz yüze eğitime geçiyor mu? YÖK duyurular listesi...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 18:54
2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? 23 Kasım'da okullar tamamen yüz yüze eğitime geçiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınında evlerinden eğitimini tamamlayan öğrenciler, tüm sınıflar için alınacak yüz yüze eğitim kararını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamaları ile vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Kademeli olarak eğitime başlayan sınıflar dışında kalan 6,7,10 ve 11. sınıflar için alınacak karar bekleniyor. İşte, 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? 23 Kasım'da okullar tamamen yüz yüze eğitime geçiyor mu? MEB duyurular listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 2 Kasım 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.
2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN?
Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6),imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.