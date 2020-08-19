YÖK Başkanı son dakika! YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

YKS tercihleri ne zaman açıklanır? Tercih sürecinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Haziran ayına TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç alanda yapılan sınav sonrasın 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihler alınmıştı. Öğrenciler tercih süreci sonrasında kazandıklara üniversiteye kayıt yaptırabilecek. Gözler ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...