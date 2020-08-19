19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK Başkanı son dakika! YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

YÖK Başkanı son dakika! YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

YKS tercihleri ne zaman açıklanır? Tercih sürecinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Haziran ayına TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç alanda yapılan sınav sonrasın 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihler alınmıştı. Öğrenciler tercih süreci sonrasında kazandıklara üniversiteye kayıt yaptırabilecek. Gözler ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 21:35
  • 1
  • 10
YÖK Başkanı son dakika! YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında başlayan sınav süreci, 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerin yapılmasıyla son bulmuştu. Artık adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Tercihlerde başarı sağlayan adaylar kazandıkları üniversitelere kayıt olacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
YÖK Başkanı son dakika! YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih belirtilmedi. Ancak üniversite kayıt tarihlerine bakarak sonuçların ağustos ayının sonuna kadar açıklanabileceği öngörülüyor.
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

  • 3
  • 10
YÖK Başkanı son dakika! YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

  • 4
  • 10
YÖK Başkanı son dakika! YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.

  • 5
  • 10
YÖK Başkanı son dakika! YKS tercihleri ne zaman açıklanır? 2020-2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Online, uzaktan...

Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.