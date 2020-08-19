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Haberler Galeri ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 16 Ağustos tarihinde uygulanan ALES sınavı sonrasında adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ALES'e katılım sağlayan adayların temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Peki, ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 22:26
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ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/1) sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Adaylar heyecanla gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

PUAN 5 YIL GEÇERLİ

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

PUAN NASIL HESAPLANACAK?

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

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ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar( SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

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ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.