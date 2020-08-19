ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/1) sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Adaylar heyecanla gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...