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ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM son dakikasında! ALES sonuç tarihi belli oldu mu?
ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 16 Ağustos tarihinde uygulanan ALES sınavı sonrasında adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ALES'e katılım sağlayan adayların temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Peki, ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 22:26
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