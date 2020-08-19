AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? sorusunun yanıtı henüz yanıtı bulmadı. Hafta başından bu yana binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen sonuçlar için gözler son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. AÖL sonuçlarını öğrenmek isteyenler sorgulama ekranı üzerinden sonuçları öğrenebilir. Peki, AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...