19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? sorusunun yanıtı henüz yanıtı bulmadı. Hafta başından bu yana binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen sonuçlar için gözler son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. AÖL sonuçlarını öğrenmek isteyenler sorgulama ekranı üzerinden sonuçları öğrenebilir. Peki, AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 18:29
  • 1
  • 12
AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci sonuçlar için yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Sonuçların açıklanmasını hafta başından bu yana bekleyen öğrenciler, iptal mi oldu sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

MEB'in yayınladığı sınav takvimine göre AÖL sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanması gerekiyordu. Ancak sonuçlar hala açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 21 Ağustos Cuma gününe kadar AÖL sonuçlarını erişime açması bekleniyor.

  • 3
  • 12
AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava katılan adaylar, MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

  • 4
  • 12
AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

  • 5
  • 12
AÖL sonuçları neden açıklanmıyor, bugün açıklanır mı? AÖL sonuçlarımı göremiyorum, iptal mi oldu? AÖL sonuçları sorgula öğren...

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.