Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 yılında üniversitelerin açılacağı tarih yeni kazananlar ve eğitimini sürdüren binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala birçok eğitim kurumu uzaktan eğitim kararı aldı. Veliler ve öğrenciler YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?