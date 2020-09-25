ANA SAYFA
YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz mart, nisan ve mayıs ayını evlerinde geçiren öğrenciler, açılış tarihinin açıklanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e gönderilen tavsiye kararı sonrasında, 127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı. Peki, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 19:47 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 19:55
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12