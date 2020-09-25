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Haberler Galeri YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?

YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz mart, nisan ve mayıs ayını evlerinde geçiren öğrenciler, açılış tarihinin açıklanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e gönderilen tavsiye kararı sonrasında, 127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı. Peki, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 19:47 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 19:55
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YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 yılında üniversitelerin açılacağı tarih yeni kazananlar ve eğitimini sürdüren binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala birçok eğitim kurumu uzaktan eğitim kararı aldı. Veliler ve öğrenciler YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kısa süre önce üniversiteler gönderdiği yazıda, akademik takvimlerini 1 Ekim 2020 günü olarak belirlemelerini istemişti. Ancak vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Sağlık Bakanlığı üniversiteler için tavsiye kararını açıkladı. Ardından birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı.

İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler;

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YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.

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YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

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YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK'ün yazısında şu ifadeler yer aldı;