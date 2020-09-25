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Haydi Şimdi bilgisayar başvurusu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? TV8 ekranlarında düzenlenen Haydi Şimdi kampanyası sonrasında uzaktan eğitim gören öğrencilere bilgisayar ve tablet yardımı yapılacak. Koronavirüüs sürecinde evlerinden eğitim öğrenciler arasında maddi durumu el vermeyen öğrencilere bilgisayar yardımında bulunulacak. Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim kampanyaya katkıda bulundu. İşte, Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 20:26
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Haydi Şimdi bilgisayar başvurusu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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Haydi Şimdi bilgisayar başvurusu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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Haydi Şimdi bilgisayar başvurusu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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Haydi Şimdi bilgisayar başvurusu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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Haydi Şimdi bilgisayar başvurusu: Acun Ilıcalı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?