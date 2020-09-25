İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birçok ilde eğitim kurumlara TYP aracılılığıyla alımlar yapılacak. Başvurular İŞKUR TYP üzerinden kabul edildi. Adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarih için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?