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Haberler Galeri İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarına yapılacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için İŞKUR TYP üzerinden başvurular alındı. Birçok ilde kura çekimleri başlarken, adaylar İŞKUR TYP alımlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 18:43
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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birçok ilde eğitim kurumlara TYP aracılılığıyla alımlar yapılacak. Başvurular İŞKUR TYP üzerinden kabul edildi. Adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarih için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP başvuruları yurt genelinde 22 Eylül'de sona erdi. Hak kazanan adaylar 2021 Hazirana yına kadar çalışabilecekler.

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.