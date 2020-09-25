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İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarına yapılacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için İŞKUR TYP üzerinden başvurular alındı. Birçok ilde kura çekimleri başlarken, adaylar İŞKUR TYP alımlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB ile TYP 2020 personel alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 18:43
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