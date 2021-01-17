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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? YÖK Başkanı son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisini göstermesinin ardından online eğitime geçen öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarda bulunmasının ardından lisans ve önlisans öğrencileri detayları araştırmaya başladı. İşte, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 17.01.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 16:07
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, binlerce lisans ve önlisans öğrencisinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Koronavirüs salgını sürecinde online eğitime devam eden öğrenciler, yeni yılın ilk günlerde "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamanın başlamasının ardından alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖK BAŞKANI SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ! ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'üniversiteler yeniden açılacak mı? sorusunu cevapladı. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.
YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.
İKİNCİ DÖNEM İÇİN...
Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Saraç, "Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız.
Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak." ifadelerini kullandı.