Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, binlerce lisans ve önlisans öğrencisinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Koronavirüs salgını sürecinde online eğitime devam eden öğrenciler, yeni yılın ilk günlerde "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılamanın başlamasının ardından alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 2. dönem yüz yüze eğitime başlayacak mı?