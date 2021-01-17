Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller...

Hangi illerde yasaklar kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere bulaşma riski üst seviyede bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ekstra kısıtlamalar devreye sokulmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosunda hasta sayılarının azalması sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller...