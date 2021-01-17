Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere uygulanan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Kısıtlaması bulunan ve ne zaman açılacağı en çok merak edilen işletmeler arasında restoranlar, kafeler ve lokantalar yer alıyor. İşte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak, belli oldu mu? Genelge...