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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak, belli oldu mu? Genelge... Son dakika: Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak, belli oldu mu? Genelge...
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasına başlanması nedeniyle mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere kafe ve restoranlar müşterilerin oturarak hizmet vermeye ara vermişti. Şimdi gözler Kabine ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararla belli olacak. İşte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak, belli oldu mu? Genelge...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 20:12
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere uygulanan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Kısıtlaması bulunan ve ne zaman açılacağı en çok merak edilen işletmeler arasında restoranlar, kafeler ve lokantalar yer alıyor. İşte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak, belli oldu mu? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri gelirken, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde ciddi oranda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşlerin sonrasında restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararı sonrası, restoranlar ve kafeler başta olmak üzere, birçok işletme oturarak hizmet vermeye kapatılmıştı.
KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.