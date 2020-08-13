2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında okulların açılacağı takvimi açıkladı. Hal böyle olunca üniversite öğrencileri YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını beklemeye başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" dedi. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...