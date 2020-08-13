13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK Başkanı son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

YÖK Başkanı son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında okulların açılış tarihinin belli olmuştu. Öğrenciler gözlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'a çevirmişti. Beklenen son dakika açıklama bugün yapıldı. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 19:42
  • 1
  • 12
YÖK Başkanı son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında okulların açılacağı takvimi açıkladı. Hal böyle olunca üniversite öğrencileri YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasını beklemeye başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" dedi. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
YÖK Başkanı son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından üniversitelerin açılış tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

Saraç açıklamada, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.

  • 3
  • 12
YÖK Başkanı son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık.

  • 4
  • 12
YÖK Başkanı son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi.

  • 5
  • 12
YÖK Başkanı son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek.