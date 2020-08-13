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YÖK Başkanı son dakika açıklaması! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...
Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında okulların açılış tarihinin belli olmuştu. Öğrenciler gözlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'a çevirmişti. Beklenen son dakika açıklama bugün yapıldı. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılıyor? Uzaktan...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 19:42
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