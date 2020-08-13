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YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Ekim'de mi açılacak? Uzaktan eğitim, online...

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sonrası merakla beklenen üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk'ın ilkokul, ortaokul ve lise açılış tarihlerini açıklamasının ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan son dakika açıklaması geldi. İlk defa üniversiteye gidecek ve eğitimini devam ettiren öğrenciler üniversitelerin açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 17:32
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YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Ekim'de mi açılacak? Uzaktan eğitim, online...

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, merakla araştırılan üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine hazırlanan öğrenciler merakla üniversite açılış takvimini araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? İşte o tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Ekim'de mi açılacak? Uzaktan eğitim, online...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için üniversiteler 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında eğitime başlayacak.

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YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Ekim'de mi açılacak? Uzaktan eğitim, online...

Yekta Saraç yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir."

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YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Ekim'de mi açılacak? Uzaktan eğitim, online...

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, YÖK koronavirüs salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik rehber hazırladı.

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YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Ekim'de mi açılacak? Uzaktan eğitim, online...

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı..