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YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Ekim'de mi açılacak? Uzaktan eğitim, online...
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sonrası merakla beklenen üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk'ın ilkokul, ortaokul ve lise açılış tarihlerini açıklamasının ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan son dakika açıklaması geldi. İlk defa üniversiteye gidecek ve eğitimini devam ettiren öğrenciler üniversitelerin açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Ekim'de mi açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 17:32
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