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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

MEB son dakika açıklaması! Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla LGS 2020 tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde duyurulmuştu. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt tarihleri ve gerekli olan evraklar araştırılmaya başlandı. Peki, Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 22:04
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MEB son dakika açıklaması! Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB, 10 Ağustos tarihinde LGS yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtı. Adaylar 29 Temmuz'a kadar tercihlerini yapmıştı. Peki, Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması! Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

LİSEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?

Lise kayıtları için gerekli evraklar okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu belgeler talep ediliyor;

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
İlköğretim Öğrenim Belgesi
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

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MEB son dakika açıklaması! Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstedikleri liseye gitmeye hak kazanan öğrenciler, '2020 Lise kayıtları ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öyle ki, öğrenciler, lise kayıt tarihleri ile hak kazandıkları okula kayıtları hangi tarihte yapacağını merak ediyor. Peki, liseye kayıtlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Detaylar şu şekilde;

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MEB son dakika açıklaması! Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi.

Henüz kayıtların ne zaman, hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak.

Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.

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MEB son dakika açıklaması! Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.