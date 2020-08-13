MEB son dakika açıklaması! Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...

Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla LGS 2020 tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde duyurulmuştu. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt tarihleri ve gerekli olan evraklar araştırılmaya başlandı. Peki, Lise 2020 kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar...