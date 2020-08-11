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YÖK Başkanı son dakika açıklama! Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Dün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu masaya yatırılmıştı. Sosyal medyada üniversitelerin Şubat ayında başlayacağı iddia edildi. Peki, Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:40Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 18:45