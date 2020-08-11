11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK Başkanı son dakika açıklama! Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

YÖK Başkanı son dakika açıklama! Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Dün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu masaya yatırılmıştı. Sosyal medyada üniversitelerin Şubat ayında başlayacağı iddia edildi. Peki, Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 18:45
  • 1
  • 11
YÖK Başkanı son dakika açıklama! Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi ve adayı Yök Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. YKS sınavında başarı sağlayan adaylar kazandıkları üniversite ve okulların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
YÖK Başkanı son dakika açıklama! Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? EYLÜL AYINDA AÇILIR MI?

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih henüz netlik kazanmadı. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair resmi açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

  • 3
  • 11
YÖK Başkanı son dakika açıklama! Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜNİVERSİTELERDEKİ TÜM DERSLERİN YÜZDE 90'I UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLDİ

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

  • 4
  • 11
YÖK Başkanı son dakika açıklama! Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

  • 5
  • 11
YÖK Başkanı son dakika açıklama! Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

"GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ"

Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.