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İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur?

MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur? Milli Eğitim Bakanlığı bugün il atama sonuçlarını duyuracak. Binlerce öğretmen yapılacak son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Öğretmen atama sonuçlarını bekleyenler sürenin uzatılıp uzatılmadığını araştırmaya başladı. Peki, İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 18:29
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İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur?

İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen 6 Ağustos'ta başlayan ve 10 Ağustos'ta sona eren il dışı öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklama bekleniyor. Peki, İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur?

İL DIŞI TAYİNLER SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur?

Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Sonu��ların saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK

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İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur?

İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?

Sonuçlara göre ataması yapılan öğretmenler 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.

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İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur?

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.