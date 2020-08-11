İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen 6 Ağustos'ta başlayan ve 10 Ağustos'ta sona eren il dışı öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklama bekleniyor. Peki, İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...