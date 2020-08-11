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İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur?
MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur? Milli Eğitim Bakanlığı bugün il atama sonuçlarını duyuracak. Binlerce öğretmen yapılacak son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Öğretmen atama sonuçlarını bekleyenler sürenin uzatılıp uzatılmadığını araştırmaya başladı. Peki, İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB il dışı atama uzatıldı mı, ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 18:29
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