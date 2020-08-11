ANA SAYFA
11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...
Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaman tarafından açıklanıyor. Güncel yeni vaka tablosu için yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Son 24 saatte 62 bin 219 testten 1193'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 858 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970'e yükseldi. Peki, Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 19:33
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6