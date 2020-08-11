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Haberler Galeri 11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaman tarafından açıklanıyor. Güncel yeni vaka tablosu için yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Son 24 saatte 62 bin 219 testten 1193'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 858 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970'e yükseldi. Peki, Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 19:33
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11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu belli oldu mu sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: 62 bin 219 testten 1193'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 858 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970'e yükseldi. Peki, Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

CORONA VİRÜS TABLOSU 11 AĞUSTOS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük koronavirüs tablosu saat 20.00 civarında resmi Twitter hesabında açıklanıyor. Son 24 saate ait verilerin yer aldığı 11 Ağustos koronavirüs tablosu ve vaka sayısı belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

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11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

10 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

10 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." dedi.

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11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

5 BİN 858 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 241 BİN 997

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 62 bin 219 testten 1193'ü pozitif çıktı, 14 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 241 bin 997 oldu. Toplamda 5 bin 858 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 603 olurken, toplamda 224 bin 970 hasta da iyileşti.

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11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

DÜNYANIN İLK KORONAVİRÜS AŞISI RUSYA'DA!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ilk koronavirüs aşısının Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla uygulanmaya başladığını duyurdu.

Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıya 2 aya yakın insan denemelerinin ardından kullanım izni verildiği duyuruldu.