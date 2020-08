11 Ağustos korona tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu belli oldu mu sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: 62 bin 219 testten 1193'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 858 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970'e yükseldi. Peki, Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte iyileşen ve ölüm son durum tablosu...