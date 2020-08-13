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Haberler Galeri ÖSYM: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS sınav yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. KPSS lisans oturumlarına başvuru yapan binlerce vatandaş, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini araştırmaya başladılar. Sınava sayılı günler kala konu ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. KPSS lisans ve ÖABT sınavlarına başvuru yapanların merak ettiği detayları yazımızda derledik. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 17:15
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ÖSYM: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2020 yılı lisans ve ÖABT oturumları için geri sayım başladı. Sınava başvuru yaptıktan sonra hazırlıklarını sürdüren KPSS adayları, son günlerde sınav giriş yerleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS LİSANS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sınavları şu tarihlerde yapılacak:

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ÖSYM: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

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ÖSYM: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS sınav giriş yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2020 KPSS sınav giriş yerlerinin 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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ÖSYM: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020