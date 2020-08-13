ÖSYM: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS sınav yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. KPSS lisans oturumlarına başvuru yapan binlerce vatandaş, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini araştırmaya başladılar. Sınava sayılı günler kala konu ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. KPSS lisans ve ÖABT sınavlarına başvuru yapanların merak ettiği detayları yazımızda derledik. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 17:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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