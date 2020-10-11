YÖK Başkanı son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği "üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Okullarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yüz yüze eğitim süreci başlıyor. Üniversite öğrencileri okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...