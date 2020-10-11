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Haberler Galeri YÖK Başkanı son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

YÖK Başkanı son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği "üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Okullarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yüz yüze eğitim süreci başlıyor. Üniversite öğrencileri okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 20:07
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YÖK Başkanı son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca önlisans ve lisans öğrencisi üniversitelerin açılış tarihini sorgulamayı sürdürüyor. Üniversite eğitimini sürdüren ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldığını açıklamıştı. İşte, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Başkanı son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihiyle alakalı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlkokul 2,3,4 ve 8 ile 12'nci sınıflarda da eğitime kısmi olarak yüz yüze başlama kararı alınmasının ardından YÖK ile üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuya yönelik açıklamalar haberimizde yer alıyor.

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YÖK Başkanı son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU? 2020 2021
YÖK'TEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Koronavirüs vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

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YÖK Başkanı son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; 'Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

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YÖK Başkanı son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu ay üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.