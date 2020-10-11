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Haberler Galeri Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?

Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?

Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan aylarında kapatılan eğlence mekanlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mekanlar arasında nargile kafeler ve eğlence merkezleri de yer alıyor. Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 23:12
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Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?

Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebi ile geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mekanlar arasında nargile kafeler ve eğlence merkezleri de yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Eğlence mekanları ne zaman açılacak? ve Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor? Sorularının cevaplarını ahaber.com.tr olarak sizler için araştırdık.

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Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?

EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemi sürecinde eğlence mekanları da faaliyetlerine ara vermişti. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan karara göre internet kafeler, oyun ve PlayStation salonları da hizmet vermeye kaldığı yerden devam etmeye başladı. Eğlence mekanları için ise henüz tarih belirlenmedi.

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Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık.

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Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?

NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Nargile kafeler koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermişti. Salgın sonrası uygulanmaya başlanan normalleşme takviminde ise kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin açılış tarihi belli olmuş ve yeniden hizmet vermeye başlamışlardı.