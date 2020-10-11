Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?

Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebi ile geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mekanlar arasında nargile kafeler ve eğlence merkezleri de yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Eğlence mekanları ne zaman açılacak? ve Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor? Sorularının cevaplarını ahaber.com.tr olarak sizler için araştırdık.