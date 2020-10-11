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Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor?
Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan aylarında kapatılan eğlence mekanlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mekanlar arasında nargile kafeler ve eğlence merkezleri de yer alıyor. Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Nargile kafeler, sinema, barlar ne zaman açılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:02Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 23:12