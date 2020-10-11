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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...
MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz tablet ve bilgisayarlar için meraklı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde verilecek ücretsiz tabletler için detayları paylaştı. Tablet uygulamasından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrenciler için başvuru detaylarını araştırdık. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...
Giriş Tarihi: 11.10.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 19:07
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