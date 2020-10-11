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Haberler Galeri MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz tablet ve bilgisayarlar için meraklı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde verilecek ücretsiz tabletler için detayları paylaştı. Tablet uygulamasından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrenciler için başvuru detaylarını araştırdık. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 19:07
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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başkan Erdoğan ve daha sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. TV8 ekranlarında "Haydi Şimdi" kampanyası düzenlemesi sonrasında, bazı kurumların yardımları MEB aracılığıyla ücretsiz tablet ve bilgisayar yardımı yapılacak. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda tablet başvurusu için detaylar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

500 BİN TABLET DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta yapılacak 500 bin tablet dağıtımının detayları açıklandı. 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL OLACAK?

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.