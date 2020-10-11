MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başkan Erdoğan ve daha sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. TV8 ekranlarında "Haydi Şimdi" kampanyası düzenlemesi sonrasında, bazı kurumların yardımları MEB aracılığıyla ücretsiz tablet ve bilgisayar yardımı yapılacak. İşte, MEB ile bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda tablet başvurusu için detaylar ahaber.com.tr'de...