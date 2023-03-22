YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? "Nisan ayı başı itibarıyla..." Üniversite öğrencileri...

Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını, 2022-2023 bahar yarıyılında, talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özvar, "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" ifadelerini kullandı.