22 Mart 2023, Çarşamba
YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? "Nisan ayı başı itibarıyla..." Üniversite öğrencileri...
Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, konu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişi hakkında süreç hazırlıklarından bahsederek, karar için tarih verdi. Milyonlarca üniversite öğrencisi konu hakkında gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 21:46
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