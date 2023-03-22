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Haberler Galeri YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? "Nisan ayı başı itibarıyla..." Üniversite öğrencileri...

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? "Nisan ayı başı itibarıyla..." Üniversite öğrencileri...

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, konu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişi hakkında süreç hazırlıklarından bahsederek, karar için tarih verdi. Milyonlarca üniversite öğrencisi konu hakkında gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 21:46
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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Nisan ayı başı itibarıyla... Üniversite öğrencileri...

Üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı yönündeki açıklamalar yakından takip ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, İzmir Ege Üniversitesi'nde katıldığı bir programda konu hakkında açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte konu hakkında açıklamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Nisan ayı başı itibarıyla... Üniversite öğrencileri...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, NİSAN'DA AÇILIR MI?

Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde yapılan 256'ncı Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremlerden hemen sonra alınan uzaktan öğretim kararını nisan ayında gözden geçireceklerini belirtip, "Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Nisan ayı başı itibarıyla... Üniversite öğrencileri...

Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını, 2022-2023 bahar yarıyılında, talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özvar, "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" ifadelerini kullandı.

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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Nisan ayı başı itibarıyla... Üniversite öğrencileri...

UZAKTAN ÖĞRETİM TÜM BAHAR YARIYILINDA MI UYGULANACAK?

YÖK, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Konuyla ilgili olarak da şu bilgiler yer aldı: "Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir."

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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Nisan ayı başı itibarıyla... Üniversite öğrencileri...

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.