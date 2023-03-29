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Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? Başka partiye katılacak mı? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorusunun cevabı merak ediliyor. İYİ Parti'de HDP krizi giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı partinin grup toplantısına katılmayan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etti. Peki Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:42
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Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? Başka partiye katılacak mı? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etmesinin ardından istifa detayları araştırılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan HDP'den destek almasıyla birlikte bu duruma karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu, açtı ağzını yumdu gözünü. Zehir zemberek sözlerle HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu başka bir partiye katılacak mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? Başka partiye katılacak mı? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

"AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAYACAK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa kararı ile ilgili açıklama yaptı. Kürşad Zorlu, "İstifa müessessi tek taraflı bir karardır. Genel başkanımızla görüşmesi olmayacaktır" dedi.

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Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? Başka partiye katılacak mı? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin ardından Yavuz Ağıralioğlu da geçtiğimiz haftalarda TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemişti. Ağıralioğlu CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştirmişti.

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Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? Başka partiye katılacak mı? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

"Terörün olduğu yerde olmayız" vurgusu yapan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. 'Güçlendirilmiş Parlamenter sistem' diyerek yola çıkıldığını belirten Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu." demişti.

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Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? Başka partiye katılacak mı? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ

Ağıralioğlu şu sözleri kullanmıştı:

HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım.