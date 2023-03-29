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Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? Başka partiye katılacak mı? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?
Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorusunun cevabı merak ediliyor. İYİ Parti'de HDP krizi giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı partinin grup toplantısına katılmayan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etti. Peki Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden, istifa edecek mi?