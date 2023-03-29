Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti? Başka partiye katılacak mı? Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Neler olmuştu?

TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ

Ağıralioğlu şu sözleri kullanmıştı:

HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım.