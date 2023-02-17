17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkıma yol açan iki büyük deprem sadece binalara zarar vermedi. Depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Pazarcık'ta kayda alınan manzarayı görenler inanamadı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o bölgeden detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.02.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 13:07
  • 1
  • 164
Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta çarpıcı bir görüntü kayda geçti. Depremin ardından ortaya çıkan manzara depremin şiddetini gözler önüne serdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 164
Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o bölgeden detayları aktardı.

İşte o açıklamalar ve korkunç görüntüler;

  • 3
  • 164
Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

Pazarcık ilçesine bağlı Tetirlik mahallesi burası

  • 4
  • 164
Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

Arkamda bir ağaç var. Ama o ağacın gövdesini kendi gövdemle kapatıyorum. Burası bir fay hattı.

  • 5
  • 164
Görenler hayrete düştü! DEPREMİN merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta ÇARPICI manzara... A Haber muhabiri: Meslek hayatımda ilk kez...

Buna benzer çok sayıda görüntüyü sizlerle paylaştık.