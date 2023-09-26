HaberlerGaleriYÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? Lisans, yüksek, ön lisans...
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? Lisans, yüksek, ön lisans...
Son dakika gelişmelerine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki eğitim sistemi hakkında önemli bir açıklama yaptı. 1 yıllık uzaktan eğitim kararı çıktı. Öğrenciler arama motorlarında "Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek?" sorusunun cevabı araştırıyor. İşte detayları...