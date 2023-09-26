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Haberler Galeri YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? Lisans, yüksek, ön lisans...

YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? Lisans, yüksek, ön lisans...

Son dakika gelişmelerine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki eğitim sistemi hakkında önemli bir açıklama yaptı. 1 yıllık uzaktan eğitim kararı çıktı. Öğrenciler arama motorlarında "Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek?" sorusunun cevabı araştırıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2023 06:03 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 06:58
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Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki eğitim sistemi hakkında önemli bir açıklama yaptı ve bazı üniversitelerde 1 yıl süreyle uzaktan eğitim uygulanacağını duyurdu. Öğrrenciler açıklamaların ardından detayları araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans...

İSTEĞE BAĞLI 1 YIL BOYUNCA UZAKTAN

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili açıklama yaptı. "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" ifadesini kullandı. Deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinin diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabileceğini de vurguladı.

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Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor.

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Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans...

2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.

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Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans...

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak.