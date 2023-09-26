YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversitelere son dakika uzaktan eğitim kararı! Hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? Lisans, yüksek, ön lisans...

İSTEĞE BAĞLI 1 YIL BOYUNCA UZAKTAN

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili açıklama yaptı. "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" ifadesini kullandı. Deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinin diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabileceğini de vurguladı.