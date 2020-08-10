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Haberler Galeri YÖK Başkanı açıklaması! Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

YÖK Başkanı açıklaması! Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Üniversite öğrencileri YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yapacağı son dakika açıklamaya kitlendi. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında okulların açılacağı tarih masaya yatırılacak. Sosyal medyada üniversitelerin 1 yıl tatil olacağı iddialarına cevap verilmesi bekleniyor. Peki, Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 19:37
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YÖK Başkanı açıklaması! Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. YKS sınavından başarı sağlayan öğrenciler ve üniversiteliler okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki, Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Başkanı açıklaması! Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? EYLÜL AYINDA AÇILIR MI?

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih henüz netlik kazanmadı. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair resmi açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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YÖK Başkanı açıklaması! Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜNİVERSİTELERDEKİ TÜM DERSLERİN YÜZDE 90'I UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLDİ

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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YÖK Başkanı açıklaması! Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

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YÖK Başkanı açıklaması! Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...

"GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ"

Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.