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YÖK Başkanı açıklaması! Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...
Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Üniversite öğrencileri YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yapacağı son dakika açıklamaya kitlendi. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında okulların açılacağı tarih masaya yatırılacak. Sosyal medyada üniversitelerin 1 yıl tatil olacağı iddialarına cevap verilmesi bekleniyor. Peki, Üniversiteler Eylül'de mi açılacak? 2020-2021 üniversiteler 1 yıl tatil mi? Uzaktan eğitim, online...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 19:37
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