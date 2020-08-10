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Haberler Galeri MEB son dakika! Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

MEB son dakika! Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle mart ayında eğitime evlerden devam edilmesine karar verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim nedeniyle Ağustos ayından telafi eğitimi yapılacağı ve özel okulların devlet okullarından 15 gün erken başlayacağını açıklamıştı. Peki, Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 19:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 19:53
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MEB son dakika! Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 31 Ağustos'ta açılacağını açıklamasının ardından gözler özel okulların açılacağı tarihi çevrildi. Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, özel okulların MEB'in belirlediği açılış tarihi olan 17 Ağustos'a hazır olduklarını söyledi. Peki, Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

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MEB son dakika! Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.

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MEB son dakika! Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

'Uzaktan eğitim süreci devam ederse, veliler için özel okul ücretlerinde indirim olabilir mi? Bununla ilgili kararınız var mı?' sorusu üzerine Bakan Selçuk, velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları ile ilgilendiklerini ama ticaret hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmalarının doğru olmadığının altını çizdi.Selçuk, 'Özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz.

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MEB son dakika! Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...

Türkiye'deki özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, ki öyle bir konu söz konusu olursa, o zamanın konusu.' değerlendirmesinde bulundu.Velilere imzalatılması planlanan taahhütnameye ilişkin olarak Ziya Selçuk, görüşmelerin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile gereken tartışmaları, görüş alışverişlerini yaptıklarını ve gelecek hafta bu konularla ilgili sürekli netleştirilen açıklamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi