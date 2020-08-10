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MEB son dakika! Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...
Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle mart ayında eğitime evlerden devam edilmesine karar verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim nedeniyle Ağustos ayından telafi eğitimi yapılacağı ve özel okulların devlet okullarından 15 gün erken başlayacağını açıklamıştı. Peki, Özel okullar 2020 ne zaman açılacak? 2020-2021 okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? Evden eğitim...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 19:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 19:53
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