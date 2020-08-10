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Haberler Galeri Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?

Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?

KPSS 2020/1 tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 23 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleri 4 Ağustos'ta sona erdi. Kamuya yapılacak binlerce personel alımının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Konu ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 18:31
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Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?

KPSS 2020/1 yerleştirmelerinde tercih süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2020/1/ tercihleri 23 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alındı. Binlerce adayın heyecanla beklediği kamuya memur alımında son viraja girildi. KPSS 2020/1 tercih sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?

KPSS 2020/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/1 tercihleri 4 Ağustos 2020 tarihinde sona erdi. Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Detaylar belli olduğuna haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aşağıdaki linklere tıklyarak KPSS 2020/1 tercih kılavuzunda yer alan kadro dağılımlarına ulaşabilirsiniz.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

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Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?

GENEL ŞARTLAR NELER?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

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Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)