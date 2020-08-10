Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)