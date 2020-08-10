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Süreç tamamlanıyor! KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak?
KPSS 2020/1 tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 23 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleri 4 Ağustos'ta sona erdi. Kamuya yapılacak binlerce personel alımının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Konu ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme nasıl yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.08.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 18:31
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