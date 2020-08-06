06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK Başkanı açıkladı! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

YÖK Başkanı açıkladı! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı milyonlarca öğrencinin hem de sınavı kazanarak üniversite hayalini gerçekleştirecek adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını açıkladı. Öğrencilerin gözü YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 13:53
  • 1
  • 11
YÖK Başkanı açıkladı! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim mi olacak sorularının cevapları milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Pandemi döneminde üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Yeni eğitim-öğretim yılında okulların online mı, uzaktan eğitim mi olacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yapacağı açıklama bekleniyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
YÖK Başkanı açıkladı! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2020

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • 3
  • 11
YÖK Başkanı açıkladı! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜNİVERSİTELERDEKİ TÜM DERSLERİN YÜZDE 90'I UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLDİ

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

  • 4
  • 11
YÖK Başkanı açıkladı! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

  • 5
  • 11
YÖK Başkanı açıkladı! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...

"GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ"

Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.