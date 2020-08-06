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YÖK Başkanı açıkladı! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...
2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı milyonlarca öğrencinin hem de sınavı kazanarak üniversite hayalini gerçekleştirecek adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını açıkladı. Öğrencilerin gözü YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli mi? Uzaktan eğitim...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 13:53
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