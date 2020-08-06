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Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada yasak olacağı iddialarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Günlük yeni vaka sayısının 1000'in üzerine çıkması sonrasında yeni önlemler alınması bekleniyor. 8-9 Ağustos tarihleri arasında yasak olacak mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 14:33
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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada sahte belge üzerinden yasak geleceği iddiasına yönelik İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "sahte içerik" görseline vatandaşların itibar etmemesi gerektiğini duyurdu. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...

SOKAK YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu şunları kaydetti:

* Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu tezviratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil. En azından bizim bulunduğumuz çerçeve içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Elbette ki bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz.

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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...

* Ben doktor değilim, profesör değilim hastalıktan anlamam. Biz, hastalıktan veya salgından anlayan kim varsa onun söylediği tedbirleri uygulamakla mükellefiz. Bizim belki bir hakkımız daha olabilir. O da toplumun sosyal durumunu iyi bir şekilde analiz edip ona göre adımlar atabilmek.

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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...

Ama diğeri sağlık meselesi, o sağlıkçıların işidir. Biz bunu uygulamasıyla sorumluyuz. Bu konuda toplumu telaşa kaptırmak isteyen, dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlar, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili, biliyorsunuz biz bu konuda maharetliyiz; gerek sosyal medyada, gerek diğer noktalarda bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız.

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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...

Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz toplumumuzla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sadece bu kurallara uyalım. Onun dışında sokağa çıkma yasağı gibi, hastanelerle ilgili ortaya çıkarılan teziratlar gibi değerlendirmeler, elbette ki gerçekler oluşunca karşılık bulmadığı görülmektedir.