SOKAK YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu şunları kaydetti:

* Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu tezviratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil. En azından bizim bulunduğumuz çerçeve içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Elbette ki bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz.