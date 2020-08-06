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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada yasak olacağı iddialarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Günlük yeni vaka sayısının 1000'in üzerine çıkması sonrasında yeni önlemler alınması bekleniyor. 8-9 Ağustos tarihleri arasında yasak olacak mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 8-9 Ağustos 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 14:33
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