06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?

MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?

İl dışı tayin sonuçlarının açıklanması an meselesi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, il dışı yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapan binlerce öğretmen gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Peki, İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 13:29
  • 1
  • 11
MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?

İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.İl dışı yer değiştirme başvuruları MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Binlerce öğretmen son dakika açıklamasının ardından MEBBİS üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki, İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?

İL DIŞI KONTENJANLARI 2020

İl dışı yer değiştirme başvurusu yapacak öğretmenlerin gündeminde olan il dışı kontenjanları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.

  • 3
  • 11
MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?

MEBBİS İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU

Başvuru şartları;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

  • 4
  • 11
MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.


İL DIŞI ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 11
MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?

Başvuru;

1. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.