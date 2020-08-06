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MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?
İl dışı tayin sonuçlarının açıklanması an meselesi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, il dışı yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapan binlerce öğretmen gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Peki, İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 13:29
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