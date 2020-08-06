MEBBİS 2020 il dışı tayin sonuç ekranı: İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu?

İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.İl dışı yer değiştirme başvuruları MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Binlerce öğretmen son dakika açıklamasının ardından MEBBİS üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki, İl dışı neden açılmadı? İl dışı 2020 kontenjanları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...