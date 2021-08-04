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Haberler Galeri YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrilmişti. Öğrenciler 5 Ağustos itibariyle istedikleri liseler için tercihlerini yapabilecek. Aldıkları puan neticesinde tercih yapacak adaylar, YÖK Atlas tercih robotunu kullanabilecek. Tercihler için tüm detayları haberimizde derledik. İşte, YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021 22:06
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YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri için araştırmalar sıklaştı. YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, 5 Ağustos itibariyle tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih yapacak öğrencilerin yardımına her yıl olduğu gibi YÖK Atlas tercih robotu koşacak. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile adaylar, üniversitelerin taban puanları ve önlisans ile lisans bölümleri hakkında gereken bilgilere ulaşabilecek. İşte, YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

YÖK ATLAS ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.

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YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

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YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.