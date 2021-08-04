04 Ağustos 2021, Çarşamba
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YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...
YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrilmişti. Öğrenciler 5 Ağustos itibariyle istedikleri liseler için tercihlerini yapabilecek. Aldıkları puan neticesinde tercih yapacak adaylar, YÖK Atlas tercih robotunu kullanabilecek. Tercihler için tüm detayları haberimizde derledik. İşte, YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...
Giriş Tarihi: 04.08.2021 22:06
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