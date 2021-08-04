YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...

YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri için araştırmalar sıklaştı. YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, 5 Ağustos itibariyle tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih yapacak öğrencilerin yardımına her yıl olduğu gibi YÖK Atlas tercih robotu koşacak. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile adaylar, üniversitelerin taban puanları ve önlisans ile lisans bölümleri hakkında gereken bilgilere ulaşabilecek. İşte, YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...