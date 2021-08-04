05 Ağustos 2021, Perşembe
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İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?
MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen il dışı tayin için başvuru sürecini tamamlamıştı. Öğretmenlerin merakla beklediği sonuç tarihi için MEB tarafından açıklama geldi. Atama sonuçları öğretmenlerin erişimine açıldı. İl dışı atama sonuçlarına yönelik detayları haberimizde derledik. İşte, MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.08.2021 23:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 23:23
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