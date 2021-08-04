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Haberler Galeri İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen il dışı tayin için başvuru sürecini tamamlamıştı. Öğretmenlerin merakla beklediği sonuç tarihi için MEB tarafından açıklama geldi. Atama sonuçları öğretmenlerin erişimine açıldı. İl dışı atama sonuçlarına yönelik detayları haberimizde derledik. İşte, MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021 23:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 23:23
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İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmenin beklediği atama sonuçları son dakika olarak duyuruldu. Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmen adaylar görev yaptıkları illerde topladıkları puan düzeyine ve MEB tarafından yayımlanan il listesine göre başvurularını 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İşte, MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

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İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre; İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos tarihinde açıklandı.

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İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından az önce erişime açıldı. Adaylar MEBBİS üzerinden veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden İl dışı atama başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

TAYİN SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.