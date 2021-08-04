İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?

MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmenin beklediği atama sonuçları son dakika olarak duyuruldu. Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmen adaylar görev yaptıkları illerde topladıkları puan düzeyine ve MEB tarafından yayımlanan il listesine göre başvurularını 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İşte, MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?