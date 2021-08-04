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Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Koronavirüsle tavsiye kararlarının gündeme alındığı Bilim Kurulu toplantısı bu akşam düzenleniyor. Alınan karaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. İşte, kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021 18:32
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Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Bilim Kurulu ve Kabine Toplantıları sonrasında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'yla birlikte ülkede yaşanan hareketlilik ve rahatlama Delta varyantı etkisiyle birleşince vaka sayıları bir anda yükselmeye başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak açıklamaları ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

YENİ KISITLAMA GELECEK Mİ?

Bu gelişmelerle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu'nda ne gibi kararların alınacağı merak konusu oldu.

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Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

Özellikle "aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?" sorusu merak edilirken, birçok uzmandan bu yönde açıklamalar gelmişti. Öte yandan toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

MASADAKİ KONULAR

Gelen bilgilere göre, hem vaka artışını durdurmak, hem de aşıya teşvik olması açısından 'pozitif ayrımcılık' gelebilir.

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Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

Buna göre; maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması gündeme gelebilir.