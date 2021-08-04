Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...

Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Bilim Kurulu ve Kabine Toplantıları sonrasında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'yla birlikte ülkede yaşanan hareketlilik ve rahatlama Delta varyantı etkisiyle birleşince vaka sayıları bir anda yükselmeye başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak açıklamaları ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...