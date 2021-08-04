04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...
Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Koronavirüsle tavsiye kararlarının gündeme alındığı Bilim Kurulu toplantısı bu akşam düzenleniyor. Alınan karaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. İşte, kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...
Giriş Tarihi: 04.08.2021 18:32
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