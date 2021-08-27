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Haberler Galeri YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021: ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları...

YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021: ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları...

YÖK Atlas DGS tercih robotu, lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler için kolaylık sağlıyor. Yükseköğretim kontenjan, tercih ve yerleşme istatistikleri gibi birçok önemli konuda destek sağlayan YÖK Atlas tercih robotuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları neler? İşte YÖK Atlas DGS tercih robotu ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:56
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YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021: ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları...

DGS tercihleri nasıl yapılır? 2021 DGS tercih işlemleri başladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre tercih yapacak öğrenciler, tercih bildirimi yapmadan önce detayları araştırmaya başladı. YÖK Atlas ile tercih sürecinde yardımcı olacak birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları neler? İşte YÖK Atlas DGS tercih robotu ve merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021: ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

YÖK ATLAS DGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

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YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021: ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları...

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

2021 DGS tercih kılavuzu ile taban puanlar ve kontenjanlar açıklandı. Aşağıdaki linklere tıklayarak konu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

DGS 2021 TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

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YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021: ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları...

KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021: ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Tercih takviminin sona ermesinin ardından, sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.