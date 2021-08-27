YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021: ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları...

YÖK Atlas DGS tercih robotu, lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler için kolaylık sağlıyor. Yükseköğretim kontenjan, tercih ve yerleşme istatistikleri gibi birçok önemli konuda destek sağlayan YÖK Atlas tercih robotuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM AİS ile DGS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite 4 yıllık lisans programları neler? İşte YÖK Atlas DGS tercih robotu ve tüm detaylar...