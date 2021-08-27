Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | MEB yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021 | Haftada 5 gün esasıyla yüz yüze eğitime sayılı günlerin kaldığı son dönemeçte okulların yeni normali belirlendi. Tüm kuralların pandemi koşul ve riskleri göz önünde bulundurularak belirlendiği Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim planlamasında birçok önemli başlık yer aldı. Maske kullanımından ders sürelerine, servis kurallarından öğretmen ve öğrencilerin uyacakları protokole işte yüz yüze eğitimin yeni kuralları...

Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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