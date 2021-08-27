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Haberler Galeri Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | MEB yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | MEB yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021 | Haftada 5 gün esasıyla yüz yüze eğitime sayılı günlerin kaldığı son dönemeçte okulların yeni normali belirlendi. Tüm kuralların pandemi koşul ve riskleri göz önünde bulundurularak belirlendiği Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim planlamasında birçok önemli başlık yer aldı. Maske kullanımından ders sürelerine, servis kurallarından öğretmen ve öğrencilerin uyacakları protokole işte yüz yüze eğitimin yeni kuralları...

Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 11:12
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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | MEB yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı ile entegre olarak geliştirilen "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" 81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | MEB yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

İşte yüz yüze eğitim için katılım zorunluluğundan servis kullanımına kadar birçok alanda belirlenen yeni kurallar ve MEB'in konuya dair son çalışmaları...

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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | MEB yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

AŞI VEYA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
Koronavirüs pandemisi sürerken eğitimin daha fazla aksamaması için sıkı tedbirlerle tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçilme kararı alındı. Bu kararın getirdiği sorumlulukların başında hastalığın yayılmasına karşı aşı ya da düzenli PCR testi uygulaması getirildi.

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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | MEB yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan karar kapsamında hazırlanan rehbere göre; öğretmenlerin, eğitim personelinin, kantin çalışanlarının ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilirken, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi yaptırarak sonuçların okul ile paylaşılması istendi.

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Son dakika yüz yüze eğitim başlıyor | MEB yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı

MASKE TEMİN VE KULLANIM KURALLARI
Rehberde yer alan bir başka son dakika notunda "Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir.