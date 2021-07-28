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Haberler Galeri YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...

YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...

YKS tercih robotu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YKS 2021 sonuçlarına göre kazandıkları puanlarla hangi üniversiteye gidebileceğini merak eden öğrenciler, tercih dönemi öncesinde detayları araştırmaya başladı. YÖK tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan Ön Lisans ve Lisans Atlası tercih sayfaları ile merak edilen sorular yanıt buluyor. Peki, kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla nereye girilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.07.2021 10:17
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YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...

Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? YKS tercihleri için geri sayım başlarken gözler tercih detaylarına çevrildi. Sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler tercih için bekleyişe geçerken, bir yandan da kazandıkları puana göre hangi üniversiteye girebilecğini araştırıyor. Peki, kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla nereye girilir? İşte 2021 YÖK Atlas tercih robotu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...

KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?

YÖK'ün tercih robotu sayfası üzerinden kaç puanla hangi üniversiteye gidilebileceğini sorgulayabilirsiniz. Ancak 2021 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN (ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI)

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

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YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

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YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.