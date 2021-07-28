YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...

YKS tercih robotu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YKS 2021 sonuçlarına göre kazandıkları puanlarla hangi üniversiteye gidebileceğini merak eden öğrenciler, tercih dönemi öncesinde detayları araştırmaya başladı. YÖK tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan Ön Lisans ve Lisans Atlası tercih sayfaları ile merak edilen sorular yanıt buluyor. Peki, kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla nereye girilir? İşte cevaplar...