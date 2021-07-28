28 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?

MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?

MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 5.553 işçi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor. MSB'nin belirlediği takvime göre, kura çekimi 28 Temmuz Çarşamba saat 10.30'da başladı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 11:55
  • 1
  • 13
MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?

MSB PERTEM kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MSB 2.553 işçi alımı için kura çekimi heyecanı yaşanırken, gözler kura sonuçları isim listesine çevrildi. Bugün gerçekleştirilen kura çekimi için bekleyişte olan adaylar, sonuçların nereden ve nasıl görüntülenebileceğini araştırıyor. Kura sonuçları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için bugün kura çekiliyor. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.

MSB KURA SONUÇLARI BU SAYFADA YER ALACAK

  • 3
  • 13
MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

  • 4
  • 13
MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR NE YAPACAK?

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

  • 5
  • 13
MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.