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MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?
MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 5.553 işçi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor. MSB'nin belirlediği takvime göre, kura çekimi 28 Temmuz Çarşamba saat 10.30'da başladı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir? İşte cevaplar...