MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?

MSB PERTEM kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MSB 2.553 işçi alımı için kura çekimi heyecanı yaşanırken, gözler kura sonuçları isim listesine çevrildi. Bugün gerçekleştirilen kura çekimi için bekleyişte olan adaylar, sonuçların nereden ve nasıl görüntülenebileceğini araştırıyor. Kura sonuçları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir? İşte merak edilenler...