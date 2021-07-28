YKS tercih kılavuzu 2021: YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

YKS tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 YKS TYT AYT YDT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite yerleştirmelerine çevrildi. Tercih yapmak için bekleyişe geçen öğrenciler, üniversitelerin taban puan ve başarı sıralamasının yer alacağı tercih kılavuzunu araştırıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı kılavuz yayımlanmıştı. Peki, asıl YKS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte ÖSYM tercih takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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