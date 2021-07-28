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Haberler Galeri YKS tercih kılavuzu 2021: YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

YKS tercih kılavuzu 2021: YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

YKS tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 YKS TYT AYT YDT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite yerleştirmelerine çevrildi. Tercih yapmak için bekleyişe geçen öğrenciler, üniversitelerin taban puan ve başarı sıralamasının yer alacağı tercih kılavuzunu araştırıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı kılavuz yayımlanmıştı. Peki, asıl YKS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte ÖSYM tercih takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 10:16
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YKS tercih kılavuzu 2021: YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

YKS tercih kılavuzu ile tercihler ne zaman başlayacak? 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Sonuçların sürpriz bir şekilde erken açıklanmasının ardından tercihler için araştırmalar başladı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, kazandıkları puana göre tercih bildiriminde bulunacak. Peki, asıl YKS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih kılavuzu 2021: YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

YKS TERCİH KILAVUZU 2021 YAYIMLANDI MI?

2021 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte 2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri belli olacak. Geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu yayımlanmıştı.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN (ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI)

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YKS tercih kılavuzu 2021: YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

2021 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

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YKS tercih kılavuzu 2021: YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

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YKS tercih kılavuzu 2021: YKS üniversite tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? ÖSYM tercih takvimi

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.