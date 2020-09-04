YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Son dakika... Online ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başlangıcı ile ilgili açıklama geldi. Yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala, koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle eğitimlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bazı üniversiteler tarafından uzaktan eğitim kararı alındı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 04.09.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 14:43
Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler yeni dönemin başlayağı tarihi merakla bekliyordu. Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin açılış tarihinin duyurulmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, eğitimlerin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı oldu. Bazı üniversitelerden konu ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.
"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz." UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.
Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.