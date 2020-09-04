Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Online ve yüz yüze eğitim veren üniversiteler hangileri? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler yeni dönemin başlayağı tarihi merakla bekliyordu. Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin açılış tarihinin duyurulmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, eğitimlerin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı oldu. Bazı üniversitelerden konu ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? İşte cevaplar...