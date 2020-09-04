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Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne?

Yasaklar ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Günlük vaka ve ölüm sayılarının yeniden artışa geçmesi sonrasında "yasaklar tekrar gelecek mi" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Bazı illerde vaka sayılarının çok yükselmesi sonrasında kısıtlamaların gelebileceği belirtilidi. Peki, Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 15:50
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Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne?

Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi akıllara yasakların geri gelip gelmeyeceği konusunu getirdi. Bazı illerde vaka sayıların artması sonrasında düğün, nişan, sünnet ve nikah organizasyonlarına kısıtlama getirilmişti. Peki, Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne?

YASAKLAR TEKRAR GELİR Mİ, SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Koca; ''1. dalganın 2. zirvesindeyiz. İstanbul Trakya ve Ege'de ciddi artış yok. Ülke olarak aldığımız kararlarda Bilim Kurulu yol gösterici oldu. Bilim adamlarımıza müteşekkirim. '' dedi.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne?

Sağlık Bakanı Koca, ''Ankara'da İstanbul'dan 2 kat vaka var. Birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Mesai düzenlemesi başladı. Ankara'da bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Pandemi kurulu bununla ilgili karar aldı. Şuan sokağa çıkma yasağı gündemimizde yok. Tedbirlere uyum noktasında çalışmalar yapmalıyız.'' dedi.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne?

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.