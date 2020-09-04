ANA SAYFA
Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne?
Yasaklar ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Günlük vaka ve ölüm sayılarının yeniden artışa geçmesi sonrasında "yasaklar tekrar gelecek mi" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Bazı illerde vaka sayılarının çok yükselmesi sonrasında kısıtlamaların gelebileceği belirtilidi. Peki, Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 04.09.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 15:50
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12