Son dakika: Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne?

Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi akıllara yasakların geri gelip gelmeyeceği konusunu getirdi. Bazı illerde vaka sayıların artması sonrasında düğün, nişan, sünnet ve nikah organizasyonlarına kısıtlama getirilmişti. Peki, Yasaklar ne zaman gelecek? Yasaklar tekrar gelir mi, son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...